Sanificazione Strade? Malpezzi: No evidenza scientifica che superfici calpestabili siano implicate nel contagio

Il Sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi, sulla sua pagina Facebook risponde a uno dei quesiti che più stanno girando in questi giorni di emergenza coronavirus: “In molti state chiedendo perché non si stia procedendo alla disinfestazione di strade e pavimentazione urbana. La risposta è che al momento non esiste alcuna evidenza scientifica che le superfici calpestabili siano implicate nella trasmissione del Covid-19 e di conseguenza sull’utilità delle disinfestazioni. Ciò che è certo, invece, sono i potenziali rischi ambientali e alla salute pubblica dovute alle concentrazioni di ipoclorito di sodio che viene usato in questi casi”.

“In momenti come questi – avanza il Sindaco – credo occorra affidarsi più che mai a quanto affermano razionalmente i tecnici e gli studiosi”. A tal proposito il Sindaco ‘posta’ un video del commissario regionale per l’emergenza coronavirus Sergio Venturi e il link dove scaricare le linee guida per lo spazzamento delle strade emanate l’altro ieri dall’Istituto Superiore di Sanità. “Così – conclude – ognuno può farsi un’idea da fonti dirette”.

http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/snpa/covid-19-per-spazzamento-delle-strade-arrivano-le-linee-guida-snpa-e-ministero-dellambiente?fbclid=IwAR22L2Ie29f5LzgEQT6MAVJXaO3343DgjMUm4JOGmtS5tVui-2V_QjOi5gI