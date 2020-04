A Faenza #iorestoacasaefacciocose

E’ partita da alcuni giorni su Sei di Faenza se e su altre pagine facebook #iorestoacasaefacciocose. Una video raccolta di consigli su come trascorrere le proprie giornate e sulle attività da fare in queste settimane di misure per il contenimento del contagio da coronavirus.

Per partecipare -spiegano da Sei di Faenza se – basta inviare un video saluto di qualche minuto con l’invito a restare in casa e segnalare una o più delle attività quotidiane che si svolgono in modo da fornire un suggerimento per impiegare il tempo in queste lunghe giornate (una canzone, una ricetta, una poesia, un testo, dipingere, decoupage, ceramica, guardare un film, leggere un libro, giocare coi bimbi, fare dei giochi per i grandi e quali, etc… )

I video verranno poi montati e il risultato finale sarà pubblicato sulla pagina social di Sei di Faenza se… , Faenza Aperta e su tutte le altre pagine che hanno aderito e che aderiranno.

L’iniziativa servirà anche a raccogliere fondi per Croce Rossa Comitato Locale di Faenza.