Pd Faenza: bene lo sforzo dei nostri amministratori per fare fronte all’emergenza

“Il Partito Democratico a livello sia regionale che locale, attraverso i propri amministratori, punta a salvaguardare la salute delle persone e al contempo garantire il sostegno a famiglie e imprese per una indispensabile ripartenza. Vanno in questa direzione gli impegni assunti dai sindaci: l’azzeramento dei tributi locali e dei canoni di locazione e di concessione di proprietà comunali per tutte quelle aziende e imprese inattive in questo periodo, il contributo straordinario di oltre 200 mila euro a Confidi per agevolare le imprese nell’accesso al credito, i 350 mila euro stanziati per erogare i prestiti di mille euro ai cittadini che non hanno ancora incassato la cassa integrazione e i bonus che gli spettano, i primi atti di effettiva sburocratizzazione. Sono scelte condivisibili e adeguate per rinvigorire la linfa vitale della nostra città. Così come apprezziamo la disponibilità a fare tutto quanto sarà utile e necessario, anche attraverso ulteriori misure straordinarie. L’autorevolezza e il senso di responsabilità dimostrato dai propri amministratori, insieme alla vitalità della rete dell’associazionismo, del volontariato e dei tanti giovani impegnati per il bene comune, sono il valore aggiunto che Faenza sta mettendo in campo anche in questo difficile momento. È a tutto questo che il Partito Democratico di Faenza continuerà a ispirarsi e ad attingere nel percorso di individuazione del prossimo candidato a sindaco e della squadra che dovrà affiancarlo.” Così il Partito Democratico di Faenza in una nota.