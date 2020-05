Uisp Faenza. Come richiedere voucher per recuperare i corsi e le lezioni non effettuati a causa del lockdown

Il comitato territoriale di Imola e Faenza della Uisp, la società SportUp e la società Deai hanno reso disponibile sui siti internet www.ortignolasportebenessere.it e www.uisp.it/imolafaenza la modulistica con cui i propri tesserati potranno fare richiesta di un voucher per recuperare i corsi e le lezioni non effettuati nel corso dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a causa del lockdown.

Corsi e lezioni

La richiesta del voucher dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 luglio 2020 agli indirizzi di posta elettronica imola@uisp.it osportup.imolafaenza@gmail.com. Nel caso in cui non si disponga della posta elettronica, sarà possibile recarsi -previo appuntamento telefonico (tel. 0542/628373)- agli uffici dell’impianto sportivo Ortignola nelle giornate di apertura al pubblico.

Dopo una verifica, la richiesta verrà validata attraverso l’emissione di un voucher pari al valore delle lezioni non fruite a partire dal 9 marzo 2020, giornata di sospensione delle attività sportive stabilita dal relativo Dpcm. A conferma dell’emissione del voucher, il richiedente riceverà una telefonata o una e-mail.

I voucher potranno essere utilizzati per una qualsiasi attività SportUp/Uisp entro e non oltre il 31 maggio 2021.

Abbonamenti e pacchetti di ingressi

Per tutti gli abbonamenti, le giornate perdute verranno recuperate prolungando l’abbonamento stesso di un pari numero di giorni. Gli ingressi residui potranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 maggio 2021.

Ricordiamo che a partire dal 1° settembre dovrà essere rinnovato il tesseramento SportUp/Uisp per l’anno sportivo 2020/2021