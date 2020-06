Anche quest’estate in Romagna Faentina si svolgerà il progetto “Lavori in Unione” 

Nell’ambito delle Politiche Giovanili dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina anche quest’estate sarà avviato l’apprezzato progetto “Lavori in Unione”, dedicato a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni, che avranno l’opportunità di svolgere attività di volontariato e cittadinanza attiva in favore della comunità.

“L’attuale situazione e le misure di sicurezza previste dai protocolli non ci permettono di sviluppare le variegate progettualità che erano state offerte nelle edizioni passate – commenta il Presidente dell’Unione Giovanni Malpezzi – tuttavia stiamo lavorando affinché sia possibile realizzare un programma stimolante e coinvolgente che possa contribuire positivamente sia alla crescita dei nostri giovani, sia alla promozione di valori legati al volontariato e alla cittadinanza attiva a beneficio del territorio. I nostri servizi sono impegnati nello studio delle iniziative da mettere in campo insieme alle associazioni e stanno organizzando un importante lavoro di squadra.”

Prossimamente verrà quindi presentata una programmazione che potrà subire anche cambiamenti in itinere, compatibilmente con gli scenari e le normative che via via si presenteranno. Le principali modifiche introdotte dal punto di vista organizzativo riguardano attualmente le modalità di iscrizione, che, rispetto agli anni precedenti, si effettueranno esclusivamente per via telefonica. Per quanto riguarda i progetti offerti saranno inoltre adottate rimodulazioni in termini di orario e di numero di giornate. Il progetto, realizzato con la collaborazione di soggetti pubblici e privati, del mondo dell’associazionismo e dei servizi e del volontariato, è sostenuto dagli Istituti scolastici.

Ogni percorso prevede la copertura assicurativa per il periodo prescelto e al termine delle attività verrà rilasciato a tutti i partecipanti l’attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni, a breve sul sito web dell’Unione della Romagna Faentina, sarà reperibile il programma completo delle attività, costantemente aggiornato. E’ possibile inoltre scrivere all’indirizzo email anna.dandrea@romagnafaentina.it oppure telefonare al numero 0546 691870.