Eletto il nuovo Consiglio Direttivo di Aido Valle del Senio e donato un termoscanner alla Protezione Civile

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea ordinaria annuale della sezione Aido Valle del Senio, la sezione che comprende i Comuni di Casola Valsenio, Riolo Terme, Castelbolognese e Solarolo. L’assemblea degli oltre 2000 soci, inizialmente programmata per il mese di febbraio, era stata rimandata a causa del Coronavirus.

Oltre alla relazione del consiglio sulle attività svolte nei vari Comuni nell’anno 2019, è stato presentato ed approvato il rendiconto economico consuntivo dell’anno trascorso e il bilancio di previsione dell’anno 2020. Il Sindaco di Casola Valsenio Giorgio Sagrini e l’Assessora alla Sanità e ai Servizi Sociali del Comune di Riolo Terme Marina Lo Conte hanno portato il saluto delle rispettive Amministrazioni.

Nell’occasione il Presidente uscente Lino Mazzanti ha ricordato il progetto “Una scelta in Comune” svolto presso gli uffici anagrafi dei Comuni dove si può dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento dell’emissione della carta di identità, che confluirà direttamente nel Sistema Informatico Trapianti.

L’Assemblea si è svolta in totale sicurezza rispettando le regole di prevenzione atte al contenimento della diffusione del Covid 19. Oltre al distanziamento sociale e a percorsi differenziati di entrata uscita, i partecipanti hanno indossato la mascherina, utilizzato il gel fornito all’ingresso e compilato una dichiarazione di buona salute. I Volontari di Protezione Civile, che ospitavano i soci Aido nell’area cortilizia all’aperto di fronte alla propria sede, hanno misurato la temperatura a tutti i partecipanti.

Per ringraziare della collaborazione che è iniziata in questa occasione e per l’imperngo che l’Associazione Volontari di Protezione Civile di Riolo Terme ha messo in questi difficili mesi di lockdown a servizio del paese, l’Aido Valle del Senio ha deciso di donare loro un termoscanner che potranno utilizzare in caso di ulteriori necesittà. La cerimonia di consegna è avvenuta all’inizio dell’assemblea con la consegna da parte della Presidente Provinciale Aido Cinzia Ghirardelli al Presidente dell’Associazione Volontari di Protezione Civile di Riolo Terme Sante Cavina.

L’Assemblea si è chiusa con l’elezione del nuovo consiglio dell’Associazione che risulta essere così composto: Lino Mazzanti, Fabbri Romana, Neri Giancarlo, Bartoli Marina, Conti Emanuele, Ronchi Pieropaol, Franceschelli Gisella, Brunetti Loredana, Zaccarini Miranda, Napolitano Erminio, Mambelli Francesco, Zaniol Manuela, Mazzanti Emilio, Zanzi Lara e Boni Bruno. Nelle prossime settimane il Consiglio eletto si incontrerà per nominare al proprio interno le cariche statutarie che rimarranno in carica fino al 2024.