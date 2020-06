A Faenza riapre la ludoteca comunale per tutto il mese di luglio

Nel mese di luglio l’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Faenza organizzerà attività ludico – educative presso la Ludoteca comunale. L’iniziativa, dedicata ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 6 e gli 11 anni con iscrizione al servizio, si svolgerà il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì mattina, dalle 9 alle 12.

“Abbiamo voluto ripartire anche con la Ludoteca, un luogo molto apprezzato per la qualità del servizio che da anni viene proposto, per aggiungere un ulteriore segnale di attenzione nei confronti dei piccoli e delle loro famiglie, offrendo agli iscritti questa ulteriore opportunità nell’arco dell’intero mese – osserva Simona Sangiorgi, assessore alle politiche educative e giovanili di Faenza -per cercare di ospitare quanti più utenti possibili interessati all’iniziativa, nel rispetto delle restrizioni indicate dal Protocollo Regionale di Sicurezza.”

Per meglio organizzare le attività è richiesta alle famiglie una prenotazione del periodo di interesse all’indirizzo email infanzia@comune.faenza.ra.it, oppure telefonicamente allo 0546 691673.