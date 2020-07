Castel Bolognese. Sere d’estate semplicemente speciali: tra letture per bambini, archeologia e musica

Sono davvero speciali quest’anno le sere d’estate nel Comune di Castel Bolognese, risultato di un lavoro prezioso tra amministrazione comunale e associazionismo in un momento storico così particolare in cui la sicurezza è importante quanto la necessità di nutrire i rapporti e l’anima con la cultura, l’arte e lo spettacolo di qualità.

Nasce così Sere d’estate semplicemente speciali 2020 in cui si esprimono vari ambiti del vivace territorio di Castel Bolognese e si rivalutano i luoghi paesaggistici e della cultura del paese; un calendario ricco di appuntamenti per i mesi di luglio e agosto, nell’ambito del più ampio calendario Estate in collina dell’Unione della Romagna Faentina, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna / Emilia-Romagna Cultura d’Europa e degli sponsor del nostro territorio.

Gli appuntamenti curati dall’assessorato alla cultura e dai relativi servizi rientrano nel tradizionale cartellone Sere d’estate, semplicemente (undicesima edizione) con diciotto appuntamenti tra concerti e varie iniziative della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane e del Museo Civico.

Con Letture in libertà. Storie ad alta voce per bambini da 0 a 7 anni e l’Angolo della Biblioteca con libri a tema, la Biblioteca comunale Luigi Dal Pane esce dalle proprie mura e prende in prestito uno spazio storico della città, il Torrione dell’ospedale: si comincerà mercoledì 8 luglio con letture rivolte ai più piccoli (0-12 mesi) curate dai volontari del programma nazionale Nati per Leggere; le letture di mercoledì 15 e mercoledì 29 luglio saranno invece indirizzate ai bambini dai 3 ai 7 anni. Tutti gli appuntamenti sono a numero chiuso e su prenotazione tramite il servizio bibliotecario castellano.

Giovedì 9 luglio apertura straordinaria serale (ore 20.30 – 22.30) del Museo Civico di Castel Bolognese, interamente dedicata all’archeologia, con flash tour incentrato sull’allestimento della Tomba del guerriero. Per garantire la sicurezza dei visitatori è previsto il distanziamento fisico di almeno un metro, l’utilizzo di gel disinfettante posto all’ingresso e l’obbligo di indossare la mascherina (disponibile anche in loco), con massimo 5 visitatori per volta.

Giovedì 16 luglio, alle ore 21.00, presso il Chiostro della residenza comunale, apertura alla grande delle sere della musica: Musica Nuda in concerto con Petra Magoni (voce) e Ferruccio Spinetti (contrabbasso). Non è prevista la prenotazione, si garantirà sul posto l’accesso, la seduta in platea e l’uscita in sicurezza. Torrione dell’ospedale, via Piancastelli Museo Civico, viale Umberto I n. 50, info: prenotazioni letture e visita al Museo Civico Servizio biblioteca / Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, piazzale Poggi n. 6 Castel Bolognese (Ravenna) tel. 0546.655827 e-mail biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it