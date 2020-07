Faenza. All’ Ex Salesiani Summer Village tanto pubblico per la prima serata di Faventia Sales

Si è aperta con una bella partecipazione il primo esperimento “Ex Salesiani Summer Village”, che martedì 7 luglio ha proposto il suo primo appuntamento nell’ampia e fresca cornice del Complesso ex Salesiani di Faenza.

Per tutta la serata il complesso ha messo a disposizione della città i suoi ampi spazi, in pieno centro storico, completamente liberati dalle auto per l’occasione, al fine di accogliere cittadini, famiglie e bambini in piena sicurezza, e regalare alla comunità momenti di spensieratezza e aggregazione. Per l’occasione sono state coinvolte le diverse attività ospitate all’interno della struttura, tra cui la Scuola di musica “Giuseppe Sarti”, la scuola di disegno “Tommaso Minardi”, E-workafè e il Mens Sana.

“Vedere il nostro Complesso animarsi e popolarsi di nuovo ci ha riempito di emozione – dichiara il Presidente di Faventia Sales Andrea Fabbri -. Un’emozione ed un colpo d’occhio che sottolinea ancora di più le potenzialità di questo luogo come spazio di incontro e di serenità per tutti i faentini. Non nascondo che l’organizzazione delle iniziative di questa estate è stata più complessa del solito, seppure nelle difficoltà di questo periodo post-covid, abbiamo sempre creduto di poter vivere questo spazio come un “villaggio” e a maggior ragione abbiamo sentito la necessità o il dovere di garantire spazi sicuri dove i faentini possano trovarsi e stare insieme. Un grazie particolare alle ragazze dell’ufficio che hanno seguito e coordinato l’organizzazione raccogliendo questa ennesima nuova sfida”.

Nei locali del Complesso non è mai mancata la musica, che ha accompagnato tutta la serata grazie agli appuntamenti della scuola “Giuseppe Sarti”, che ha proposto iniziative per ragazzi e bambini come il MozArt Party e il Children’s music laboratory. A completare il programma sono poi arrivati “The Sound of Poetry”, i concerti di Sarti Live Music e “Il Gigante Egoista” di Wilde con l’Orchestra S@rti Ensemble. Anche la Scuola di disegno “Tommaso Minardi” ha partecipato alle iniziative con diversi appuntamenti dedicati all’arte e allo spettacolo, come l’Artist Market di Fosca Boggi, la pittura live con Mirco De Nicolò e i burattini di “Fagiolino &c. contro il Mago CarognaVirus” a cura de L’atelier delle figure.

Alle proposte di intrattenimento si sono affiancate anche quelle enogastronomiche per consentire ai visitatori di cenare o fare aperitivo nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19. Tante le proposte sul tema, dal Mens Sana che è stato aperto tutta la serata alle “Cene sotto le stelle” di E-workafè. La serata ha coinvolto anche i progetti di Contamination Lab e la palestra Overcome Sporting Club, che per l’occasione è stata aperta fino alle 22.

