Faenza. Divertimento e sport nel campo di Faventia Sales per avvicinarsi al gioco del calcio

Una settimana di puro e sano divertimento gratuito per i bambini con l’iniziativa “Let’s go serious”. La società sportiva Faventia propone infatti nuovi open day con attività pensate per i più piccoli e farli così avvicinare al calcio e al calcio a 5. Gli appuntamenti, sostenuti anche da MMB Software, si svolgeranno nel campo sportivo del Complesso ex Salesiani di Faenza e saranno divisi per fascia d’età.

Martedì 25 e giovedì 27 agosto l’appuntamento è dalle 18 alle 19.30 per i nati tra il 2010 e il 2012, mentre dalle 19.30 alle 21 si svolgono le attività per i bimbi classe 2008 e 2009. Mercoledì 26 agosto è invece riservato alle categorie 2013/14/15, con attività dalle 18 alle 19.30.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 335 5203672 (Massimo Di Camillo) o 339 8088120 (Yurj Bruschi).