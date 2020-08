Jacopo Morrone: chi lavora sul territorio è la Lega Salvini Premier, altre cose fanno solo perdere tempo

Raggiunto al telefono l’on. Jacopo Morrone – successore dell’ex deputato Pini alla guida della Lega romagnola e segretario della Lega di fede salviniana in Romagna – si dice dispiaciuto per l’iniziativa di Gianluca Pini ma non vuole entrare in polemiche sull’uso del simbolo Lega Nord, che – dice – non gli compete.

Morrone, che cosa pensa di questa diatriba che vede Gianluca Pini minacciare di ricorrere alle vie legali contro la Lega di Salvini e i suoi rappresentanti perché non hanno concesso all’ex deputato l’uso del simbolo della Lega Nord a Faenza?

“Io non voglio entrare in questa polemica. Non commento. Sono il segretario romagnolo della Lega Salvini Premier. Ognuno può andare dove vuole. Io sono Lega Salvini Premier e la Lega Nord ormai è stata commissariata. Il soggetto politico che esiste e lavora sul territorio è la Lega Salvini Premier che porta 2 mila persone in piazza a Faenza.”

Le dispiace questa iniziativa di Gianluca Pini, voi eravate legati anche politicamente in precedenza?

“Senza ombra di dubbio mi dispiace che la politica, che deve essere passione e partecipazione, finisca nelle aule di tribunale. Non mi piace. Io sarò a Catania insieme a tanti italiani fuori dal Tribunale, dove il nostro segretario sarà a processo solo perché ha fatto il proprio lavoro, ma non mi appassionano le vicende giudiziarie legate ai partiti, ai simboli. È la politica delle idee e dei fatti che mi interessa. Altro non mi interessa. Noi cerchiamo di svolgere al meglio il nostro ruolo e i risultati parlano chiaro: il movimento oggi è al 30%, siamo partiti che eravamo all’1%. Quello che ha fatto il segretario federale e quello che abbiamo fatto in Romagna è sotto gli occhi di tutti. Non entro nel merito della vicenda Lega Nord commissariata. E se uno vuole ricorrere alla magistratura, dico solo che ha diritto di farlo.”

Lei ha sentito Pini ultimamente?

“No. Non ci siamo più sentiti. Ho appreso queste notizie dalla stampa. Ho appreso anche di una lista che doveva essere presentata ma che poi non è stata presentata. Come non è stata presentata la lista, penso non ci siano i presupposti nemmeno per uno strascico giudiziario. Penso sia solo un po’ di roba utile per far parlare la stampa.”

La sua opinione è che Pini voglia andare avanti e costruire con altri un’alternativa alla Lega di Salvini?

“Non lo so. Non ne ho idea. Non so a cosa porti. Noi ci siamo presentati a Faenza e Imola con un progetto e una squadra, per vincere. Lavoriamo per questo. Altre cose mi sembra che servano solo a perdere tempo, cercando di delegittimare il nostro progetto. Mi auguro che non ci siano strascichi giudiziari perché ci farebbero solo perdere tempo. In ogni caso, ripeto, sull’uso del simbolo Lega Nord io non ho alcuna competenza.”