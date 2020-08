Uisp Faenza. Nuove affiliazioni gratuite. E contributi per eventi sportivi

Il comitato territoriale di Imola e Faenza della Uisp è felice di comunicare a tutte le società sportive del territorio non affiliate alla Uisp che le nuove affiliazioni per la stagione sportiva 2020/2021 saranno completamente gratuite, mentre le società già affiliate alla Uisp nella stagione sportiva precedente potranno usufruire di un voucher del valore di 25 euro per il rinnovo.

Inoltre, il comitato territoriale di Imola e Faenza della Uisp mette a disposizione delle società affiliate dei contributi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni targati Uisp, che potranno essere ottenuti presentando i progetti al comitato stesso.