Faenza. Si chiude con Sam Paglia e Chicco Montefiori la rassegna AssembraMenti 2020

Ultimo appuntamento faentino per la rassegna AssembraMenti 2020 [la versione Covid del Festival Strade Blu], lunedì 31 agosto, nella suggestiva cornice di Piazza Nenni, proprio di fronte al Teatro Masini. Di scena, l’exotica romagnola che ha fatto ancheggiare il mondo, insieme sul palco per un viaggio fra colonne sonore e ballabili improbabili. Sam Paglia con la band, Chicco Montefiori senza cocktail, ma ben shakerato.

Sam Paglia, romagnolo, classe 1971, musicista, scrittore e disegnatore di fumetti, esordisce col suo primo disco per la Irma Records “B- Movie Heroes “ nel 1998, un’opera che racchiude già in sé tutti i generi che caratterizzeranno le produzioni successive: jazz, soul, funk, bossanova e colonne sonore. Il Sam Paglia Trio nel giro di pochi anni diventerà il punto di riferimento dell’Hammond sound made in Italy, con oltre 1200 concerti , 13 dischi e numerosissime compilation. Suonano con lui Michele Iaia alla batteria e Bob Dusi alla chitarra. L’ultimo disco è live e si intitola Live in Italy.

Federico (CHICCO) Montefiori, figlio del musicista Germano Montefiori, studia il clarinetto e si diploma da privatista al Conservatorio di Cesena. Frequenta il DAMS senza terminarlo (come da prassi) e nel frattempo inizia a suonare prima nell’orchestra del babbo, poi in altre orchestre, sperimentando anche il “fisso” in crociera!!! Nel ’91 inizia a suonare per un lungo periodo con i Bluesmobile poi con i Ladri di Biciclette, i GOOD FELLAS e nel ’96 circa, inizia la collaborazione col fratello/gemello nei Montefiori Cocktail: molte loro musiche sono usate nel mondo della pubblicità, del cinema e delle sigle televisive, da L’ultimo bacio di Muccino, al cartone animato Botnik, dalla trasmissione tv Affari tuoi, alla radio con Ultrasuoni Cocktail su Radio 2 e vari spot pubblicitari. Dal 2001, poi, produce musica col suo progetto solista Monsieur Blumenberg.