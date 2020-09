“Cena & Concerto“ al Monte Brullo di Faenza. Premio Arte Tamburini alla cantante di Liscio Antonella Nuti

Prosegue la nuova stagione della kermesse “Cena & Concerto“ al Monte Brullo sulle colline di Faenza in Via Santa Lucia in collaborazione con la Casa della Musica di Faenza. La rassegna e’ attesissima dal pubblico di tutta la regione e anche quest’anno non mancheranno i grandi nomi storici della musica leggera italiana.

Mercoledì 2 settembre alle ore 20 arriva, nella settimana della Notte del Liscio, uno degli eventi speciali con La Storia di Romagna: una grande anteprima per omaggiare la grande cantante faentina di liscio Arte Tamburini, la prima a incidere Romagna Mia su 45 giri, fondatrice del Folklore di Romagna e vicina di casa di Giordano Sangiorgi, patron del MEI, di cui era amica e che ogni anno si impegna ad omaggiarla.

Quest’anno il Premio Arte Tamburini, insieme alla famiglia, sarà assegnato da Riccarda Casadei a Antonella Nuti in una grande serata che ripercorrerà tutte le tappe principali del folklore romagnolo di Arte Tamburini, prima grande voce del Maestro Secondo Casadei nei primi anni ‘50 e poi leader al femminile, una delle prime donne imprenditrici nella musica, dello storico Folklore di Romagna dai primi anni ‘70.

La Storia di Romagna nasce il 19 dicembre 1981, debuttando al Centro Internazionale “Ca’ del Liscio” di Ravenna. È una realizzazione di Vincenzo Nonni, ambasciatore della musica romagnola. Il suggerimento di fare un’orchestra di questo tipo fu dato da Raoul Casadei a Vincenzo Nonni, all’epoca direttore della Ca’ del Liscio. Tanti erano gli amanti della musica di Secondo Casadei, che da tempo sognavano di avere un’orchestra che proponesse la lunga e straordinaria storia musicale di questo grande Maestro, simbolo della Romagna.