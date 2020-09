Faenza. Il Sindaco Malpezzi: Grande AlphaTauri! Semplicemente fantastico

“Grande AlphaTauri! Pierre Gasly ha vinto il Gran Premio d’Italia di F1 a Monza. Semplicemente fantastico” è il post pieno di entusiasmo pubblicato dal Sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi, sul proprio profilo facebook, dopo al vittoria a Monza della Scuderia AlphaTauri, nota dal 2006 al 2019 come Scuderia Toro Rosso, e squadra corse italiana di Formula 1 con sede a Faenza, erede della Minardi dopo l’acquisto da parte dell’azienda austriaca Red Bull.

Pierre Gasly e la Scuderia AlphaTauri, domenica 6 settembre a Monza, hanno riconquistato il Gran Premio d’Italia di F1 a dodici anni dalla grande vittoria di Monza nel 2008 con Sebastian Vettel.

“Fantastico! Non ho parole! È incredibile. Negli ultimi 18 mesi ho vissuto tante di quelle emozioni e questo è meglio di qualunque altra cosa. Mi sono concentrato molto quando sono tornato alla Scuderia AlphaTauri. Giorno dopo giorno, gara dopo gara, ci siamo migliorati diventando sempre più forti – ha dichiarato il pilota francese Pierre Gasly – . Un grande ringraziamento a tutti i ragazzi in pista e a quelli in factory, a Faenza e a Bicester: è una grande giornata anche per loro. La maggior parte sono italiani e il quartier generale è a Faenza, in Italia… quindi vincere il GP d’Italia è semplicemente fantastico! Grazie a tutti”.