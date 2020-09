Giulia Randi della Cardicchio Strocchi riparte col Record italiano di arrampicata Speed

Gli atleti della Carchidio Strocchi non si sono fatti sorprendere alla ripresa delle competizioni. Il record di Giulia è arrivato alla Speed Knockout nella finalina per il terzo e quarto posto, vinta davanti all’ex campionessa mondiale Julia Kaplina.

Nell’ambito delle norme anti Covid-19 si è trattato di una gara innovativa, in quanto essendo le pareti omologate Speed assolutamente identiche ovunque, ogni nazione gareggiava a distanza nei rispettivi impianti sportivi. Va detto, quindi, che il record assume maggior valore in quanto ottenuto senza un confronto diretto con l’avversario.

In ambito più locale, a Marina di Ravenna si è svolto il Campionato Regionale Assoluto di Lead, dove Alice Strocchi si è laureata vicecampionessa regionale assoluta nonostante la giovanissima età. Senza assegnazione del titolo sono state premiate anche le singole categorie giovanili, dove Alice ha stravinto e l’altro altleta presente della Carchidio Strocchi, Ernesto Placci, ha conquistato il secondo posto.

Con la riapertura delle scuole riprende anche l’attività sportiva nella palestracon gli stessi orari dello scorso anno, il 15 settembre per gli adulti, mentre i bambini dovranno attendere il 22 settembre. Preghiamo gli interessati di consultare anticipatamente sul sito “www.carchidio-strocchi.it/arrampicata” la lista delle norme anti Covid-19 per non presentarsi impreparati.