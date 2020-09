Mario Martino (Potere al Popolo) chiede spiegazioni al candidato sindaco del centro sinistra faentino Massimo Isola

Apprendiamo con stupore che il candidato sindaco Massimo Isola incontrerà i cittadini del Peep Cappuccini presso la sede del Centro Sociale Centro sud/Quartiere Centro sud.

Non contestiamo che i candidati sindaco o le liste collegate incontrino i residenti in qualunque parte del territorio di Faenza, ma non ci sembra corretto che una sola persona, senza nessun contraddittorio, incontri i cittadini in un luogo istituzionale.

Speriamo che questa notizia non sia vera.

Già consideriamo una netta scorrettezza, nei confronti degli altri candidati, l’incontro fatto a due, tra il candidato sindaco Isola e il candidato sindaco Cavina.

Attenzione a mettere il carro davanti ai buoi, non è detto che i cittadini accoglieranno con favore questi atteggiamenti.

Invito pertanto il candidato sindaco a contattarci e dimostrarci che la notizia non sia vera.

Mario Martino

Referente “Potere al Popolo!” di Faenza