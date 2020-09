Alla Fiera di Faenza VII edizione di Benessere Festival

Sabato 19 e domenica 20 settembre alla Fiera di Faenza torna Faenza Benessere Festival.

Dall’alimentazione biologica e vegetariana alla cosmesi naturale, dalle discipline per il corpo a quelle per la mente, dall’abbigliamento in fibre vegetali agli accessori ecocompatibili per la casa e la cura della persona. Ad arricchire di contenuti l’offerta contribuiscono un ricco programma di conferenze su temi olistici: crescita personale, olii essenziali, psicosomatica, medicina tibetana, riflessologia e yoga facciale, numerologia, alchimia, musicoterapia mentre l’area experience è a disposizione di chi desidera sperimentare in fiera alcune discipline fra cui yoga, qi gong, pilates e danze orientali. Infine per bambini e famiglie la Piazza del Gioco a cura della Coop Kaleidos con laboratori di costruzione e giochi in legno tradizionali, area giochi cooperativi, architetture in legno, giochi di ingegno, editoria specializzata di gioco e pedagogia.

L’ingresso a Faenza Benessere Festival è gratuito e aperto a tutti.

A espositori e visitatori sarà misurata la temperatura corporea e fatta firmare una autodichiarazione Covidfree che si può già scaricare al link https://www.faenzabenessere.com/come-arrivare e portare in fiera già compilata. All’interno della fiera obbligo di distanziamento, mascherina e prodotti igienizzanti a disposizione di tutti.

Orari di apertura: sabato 19 settembre ore 9.30-21 domenica 20 settembre ore 9.30-19.

La manifestazione è organizzata da Fiera di Faenza – Blu Nautilus, con il patrocinio di Comune di Faenza. Il festival è diretto da Florido Venturi, specializzato nell’organizzazione di eventi sul benessere.

Dove: Fiera di Faenza, Viale Risorgimento,3 – 48018 Faenza

Tutto il programma su www.faenzabenessere.com