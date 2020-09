La città di domani. Negli spazi di Faventia Sales, Faenza Cresce organizza un incontro con l’ex Ministro Galletti

Mercoledì 16 settembre, alle ore 18.30, all’interno del complesso ex-Salesiani, negli spazi di Faventia Sales, Faenza Cresce organizza un incontro sul tema delle città sostenibili, in equilibrio fra attenzione ambientale e attenzione allo sviluppo.

“Per farlo sono stati invitati tre relatori d’eccezione: Gian Luca Galletti, già Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e Mare, Elena Piastra, giovane Sindaca di Settimo Torinese e Giovanni Malpezzi, Sindaco di Faenza.

“Gian Luca Galletti, arricchirà il dibattito con il suo bagaglio di esperienza sia nazionale sia internazionale. Nel 2014, in occasione della XX Conferenza delle Parti dell’UNFCCC, ha partecipato ai negoziati sui cambiamenti climatici rappresentando l’Unione Europea in occasione del semestre italiano di Presidenza e, nel dicembre 2015, alla COP 21 di Parigi, dove 195 Paesi del mondo hanno sottoscritto l’accordo sul clima” dichiarano dalla lista civica.

“Elena Piastra che ci raggiunge dal Piemonte per contribuire all’evento con la sua professionalità, con le sue tante idee sul futuro delle nostre città e comunità e con il suo entusiasmo – proseguono gli organizzatori dell’incontro – . Assieme a lei Giovanni Malpezzi che riteniamo abbia poggiato solide basi per permettere a Faenza di crescere e svilupparsi sotto ogni profilo nei prossimi cinque anni”.

“L’evento vuole essere un primo mattone per le politiche cittadine di sviluppo sostenibile di domani. Faenza Cresce ritiene che qualsiasi progetto – per essere sostenibile in termini ambientali ed economici – non può prescindere dall’attenzione all’ecosistema in cui si realizza e dalla sua capacità d’innescare processi virtuosi d’interazione dell’uomo con il territorio”.

L’incontro, aperto a tutti, vedrà i saluti iniziali del candidato Sindaco Massimo Isola, ed un aperitivo per continuare il costante lavoro di ascolto e confronto degli ultimi mesi.