Referendum 20-21 settembre 2020. Una serata di confronto organizzata dall’Anpi di Riolo Terme

Domenica prossima i cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimersi in merito al referendum confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari. Per fare conoscere le posizioni relativi al Sì e al No, la sezione riolese dell’Anpi ha organizzato per la serata di venerdì 18 settembre un momento di confronto.

Sarà un faccia a faccia tra il Professore Alessandro Messina, Rappresentante del Comitato di Faenza per la valorizzazione e la difesa della costituzione e il Dr. Enrico Casadei, coordinatore territoriale del comitato “Il Sì delle Libertà”.

Modererà l’incontro la Prof.ssa Anna Testa, Presidente dell’Anpi di Riolo Terme. L’appuntamento è alle ore 20.45 alla Sala Sante Ghinassi (già Sala San Giovanni), in via Verdi, sulle mura della cittadina termale.

L’incontro si svolgerà in totale sicurezza rispettando le regole di prevenzione atte al contenimento della diffusione del Covid 19. Oltre al distanziamento sociale, ai partecipanti, che dovranno indossare la mascherina, sarà misurata la temperatura corporea e utilizzare il gel fornito all’ingresso, nonchè firmare una dichiarazione di presenza.