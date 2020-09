Faenza, 4 candidati Sindaco, 15 liste e oltre 300 candidati consiglieri in lizza nelle elezioni comunali

I 45.825 elettori (di cui 22.149 uomini e 23.676 donne) chiamati a votare per le elezioni amministrative di Faenza dovranno scegliere fra 4 candidati Sindaco, 15 liste e qualche centinaio di candidati per i 24 seggi in Consiglio comunale. Ricordiamo che si vota domenica 20 settembre (dalle ore 7:00 alle ore 23:00) e lunedì 21 settembre (dalle ore 7:00 alle ore 15:00).

I 4 candidati Sindaco sono Massimo Isola, esponente Pd, già vice Sindaco con Giovanni Malpezzi, appoggiato da 6 liste di centrosinistra (Pd, Faenza Coraggiosa, Italia Viva, Europa Verde, Faenza Cresce, Faenza Contemporanea) e anche dalla lista del M5S. Il suo sfidante principale è Paolo Cavina, della lista civica Insieme per Cambiare già alleata del Pd ma che dopo la rottura fra il Sindaco Malpezzi e l’Assessore Piroddi ha preso le distanze dal centrosinistra e poi ha stretto alleanza con il centrodestra: Cavina è appoggiato da 6 liste (Lega, Fratelli d’Italia, Insieme per Cambiare, Rinnovare Faenza, Per Faenza, Il Popolo della Famiglia). I due outsiders sono entrambi esponenti della sinistra radicale o estrema: Roberto Gentilini della lista di Potere al Popolo! e Paolo Viglianti della lista comunista che mette insieme PRC e PCI.

Massimo Isola

LE 7 LISTE CHE APPOGGIANO MASSIMO ISOLA

LISTA PD

LISTA MOVIMENTO CINQUE STELLE

LISTA FAENZA CORAGGIOSA

LISTA ITALIA VIVA

LISTA EUROPA VERDE

LISTA FAENZA CRESCE

LISTA FAENZA CONTEMPORANEA

Paolo Cavina

LE 6 LISTE CHE APPOGGIANO PAOLO CAVINA

LISTA LEGA

LISTA FRATELLI D’ITALIA

LISTA INSIEME PER CAMBIARE

LISTA RINNOVARE FAENZA

LISTA PER FAENZA

LISTA IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

Roberto Gentilini

LA LISTA CHE APPOGGIA ROBERTO GENTILINI

LISTA POTERE AL POPOLO!

Paolo Viglianti

LA LISTA CHE APPOGGIA PAOLO VIGLIANTI

LISTA PER LA SINISTRA – PRC + PCI