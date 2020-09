La preseason della Rekico inizia con derby

Tempo di amichevoli per la Rekico. Sottopostisi agli esami sanitari richiesti dal protocollo FIP (test sierologico e tampone risultati negativi per tutti i giocatori e lo staff), i Raggisolaris sono ora pronti per il primo impegno della preaseason che sarà mercoledì alle 19 sul campo dell’Andrea Costa Imola, formazione inserita nel girone A proprio come i faentini.

La Rekico scenderà in campo anche sabato alle 18 in un altro derby romagnolo in casa dell’Unieuro Forlì, squadra di serie A2. Entrambe le partite saranno a porte chiuse.

Le altre amichevoli che la Rekico programmerà per prepararsi alla Supercoppa (si parte domenica 11 ottobre) saranno comunicate nei prossimi giorni.

Questo il calendario della Rekico di Supercoppa: domenica 11 ottobre ore 18 a Faenza: Rekico – Rimini; Domenica 18 ottobre ore 18 a Cervia: Tigers Cesena – Rekico; Domenica 25 ottobre ore 18 a Imola: Andrea Costa Imola – Rekico.