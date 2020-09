Colpi di Scena. Biennale di Teatro Contemporaneo per le giovani generazioni arriva a Faenza

COLPI DI SCENA – Biennale di Teatro Contemporaneo per Ragazzi e Giovani organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri, nel suo secondo giorno di programmazione, mercoledì 23 settembre, arriva a Faenza con tre spettacoli programmati nei Teatri della città.

Al Teatro Masini, alle ore 11.30, la compagnia Fanny & Alexander presenterà Oz, uno spettacolo ideato da Chiara Guidi e Luigi De Angelis. Uno spettacolo-game tratto dai 14 libri di Frank L. Baum. Nelle storie di Oz, Dorothy viaggia vorticosamente in un mondo fatato pieno di maghi, streghe e creature stravaganti. Il suo viaggio non è mai una storia sviluppata in forma lineare, ma un incessante movimento che destabilizza e riapre di continuo la narrazione in un infinito proliferare di luoghi, di nuove situazioni, nuovi personaggi e nell’incontro con creature sempre straniere e diverse.

Alle ore 14.30, al Teatro Sarti, andrà in scena Nel ventre del Teatro dell’Argine, spettacolo che prendendo le mosse dal mito del Cavallo di Troia, diventa una narrazione sul dover essere, sul destino, il dubbio, sul dover scegliere e soprattutto sulla paura di farlo.

Alle ore 16, al Teatro Europa andrà invece in scena Metamorfosi, esito finale dei ragazzi che hanno partecipato al corso di alta formazione professionale “Attore Narratore per il Teatro Ragazzi” organizzato da Accademia Perduta e Demetra Formazione. Le Metamorfosi di Ovidio hanno offerto lo spunto comune per l’elaborazione di narrazioni, individuali e collettive, in cui i partecipanti sono stati protagonisti di tutti i passaggi necessari per condurre l’elaborazione dal testo alla messa in scena. Ne è nata una narrazione composita e plurale che visita immaginari e prospettive differenti nella interpretazione e restituzione al pubblico di un’opera della classicità.

La capienza dei luoghi di spettacolo sarà contingentata nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e saranno applicate tutte le precauzioni previste dalla Legge.

Tutti gli spettacoli sono aperti gratuitamente al pubblico (salvo disponibilità). È obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 0545 64330 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13).

