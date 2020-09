“Protocolli Covid e ripresa dell’attività”: Uisp Faenza e Imola organizzano webinar per le società sportive

Il comitato territoriale di Faenza e Imola della Uisp invita “tutte le società sportive del circondario e dei comuni della Romagna faentina al webinar Protocolli Covid e ripresa dell’attività sportiva in programma sulla piattaforma Google Meet giovedì 1 ottobre, alle ore 20. Nel corso dell’incontro verranno approfonditi gli adempimenti che è necessario espletare per lo svolgimento dell’attività sportiva in assoluta sicurezza, i profili di responsabilità dei dirigenti delle associazioni/società sportive, e le sovrapposizioni fra le normative anti-Covid, la sicurezza nei luoghi di lavoro e le normative a tutela della privacy. La relatrice del webinar sarà Francesca Colecchia di Arsea srl, società da sempre impegnata a fianco di tutte le organizzazioni del settore non profit”.

Sarà possibile raccogliere domande da rivolgere alla relatrice, attraverso la chat interna alla piattaforma Google Meet. La partecipazione all’incontro è gratuita per le società già affiliate al comitato, mentre è prevista una quota di iscrizione di 15 euro per le società non affiliate. Sarà possibile iscriversi al webinar fino alle 18 di mercoledì 30 settembre, richiedendo il modulo di iscrizione all’indirizzo imolafaenza@uisp.it. La quota di iscrizione all’incontro verrà restituita nel caso di affiliazione entro il termine delle iscrizioni, o sotto forma di voucher in caso di affiliazione in una data successiva a quella scadenza.