Arrivano buone indicazioni per la Rekico nell’ultimo test di preseason a poco più di una settimana dall’inizio del campionato. I faentini perdono 79-89 sul campo della Virtus Padova (39-12; 51-37; 63-64), amichevole che si è disputata in quattro quarti da 12’ ciascuno.

L’occasione è ovviamente servita a coach Serra per ruotare tutti i giocatori a sua disposizione, provando nuovi schemi in vista del debutto contro Alba. Non ha preso parte al match il nuovo arrivato Pierich, che è comunque andato in panchina. Sono invece scesi in campo Rubbini e Petrucci, entrambi guariti dal problema alla caviglia.