Faenza. Minacciano negoziante per farsi consegnare due bottiglie di liquore. Arrestati dalla polizia per rapina

La Polizia di Stato ha arrestato K.S. 27enne e F.N. 41enne, entrambi cittadini marocchini domiciliati a Faenza, per i reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Ieri sera, 24 novembre, gli agenti della Sezione Volanti del Commissariato di P.S. di Faenza sono intervenuti in piazza del Popolo, presso l’esercizio commerciale DIAKA Market, dove poco prima due stranieri, di origine nordafricana, dopo aver minacciato il titolare del negozio si erano fatti consegnare delle bottiglie di liquore.

Sulla base delle informazioni raccolte e della descrizione fornita dal negoziante, gli agenti dopo qualche minuto di ricerca hanno rintracciato, nella vicina piazza San Domenico, i due responsabili della rapina che, alla vista dei poliziotti, hanno tentato maldestramente di nascondere le bottiglie di alcolici sottratte poco prima.

I due stranieri, identificati per il 41enne F.N. e il 27enne K.S., entrambi di nazionalità marocchina, hanno quindi opposto resistenza agli agenti che hanno richiesto l’ausilio di personale del N.O.R.M. dei Carabinieri di Faenza per il loro accompagnamento in ufficio.

I due extracomunitari, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, una volta all’interno degli uffici del Commissariato di P.S. di Faenza hanno continuato a mantenere atteggiamento violento, danneggiando deliberatamente suppellettili e materiale d’uso.

I due sono stati dichiarati in arresto per i reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento e trattenuti nelle camere di sicurezza del Commissariato di P.S. di Faenza a disposizione della Procura della Repubblica di Ravenna.

Nei confronti di K.S. è stata inoltre contestata la violazione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 3 novembre 2020, perché sprovvisto della prescritta mascherina a protezione delle vie respiratorie