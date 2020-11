Faenza. Museo Malmerendi: Fatti d’Arte abbraccia il digitale per far proseguire il calendario eventi

Fatti d’Arte, associazione culturale attiva dal 2015 sul territorio faentino, da ottobre 2020 ha dato vita al progetto museOpen che mira alla riqualificazione e alla trasformazione del museo Malmerendi in contenitore di eventi e laboratori.

Il neonato progetto museOpen, inaugurato il 24 ottobre con un happening che ha visto confluire street art, videomapping e performance musica nello spazio del Museo civico di scienze naturali Malmerendi, continua con la proposta di eventi online tra cui dibattiti, talk e letture sui temi della sostenibilità, dell’ecologia e dell’ambiente, per grandi e piccoli.

Nella cornice dei progetti di Fatti d’Arte, giovedì 26 novembre, alle ore 18.30, in programma la proiezione online del filmato legato al progetto Sono Bond, Trauma Bond, che vede coinvolti i ragazzi nella fascia “adolescenti” dei corsi di teatro dell’associazione, impegnati in una rappresentazione suggestiva sul tema della violenza sulle donne, realizzata e registrata nel novembre 2019.

Segue un talk che vedrà coinvolte Carlotta Vagnoli, femminista, attivista e divulgatrice in dialogo con la psicologa di SOS donna Raffaella M.

Per iscriversi al talk è necessario utilizzare il link nella descrizione dell’evento facebook di Fatti d’Arte.

Viene richiesta la prenotazione ed una offerta libera – grande o piccola che sia – che verrà donata all’associazione SOS donna per supportare le preziose attività di aiuto alle donne vittime di violenza.

Di seguito il programma di MuseOpen:

28 Novembre 2020, ore 18.30 Fridays for future Faenza + Backbo condurranno il talk “Riduci, riutilizza, ripensa”, un dibattito online per comprendere e conoscere più da vicino i processi e le possibilità derivanti dal riciclo e dal recupero dei materiali, facendo focus sulla plastica grazie all’esperienza diretta della hub bolognese BackBo.

29 Novembre 2020 – 2a lettura CEAS h. 16 – “il sentiero”

5 Dicembre 2020 – Proiezione riprese IRIS h.18.30

6 Dicembre 2020 – 3a lettura h.16

12 Dicembre 2020 – Tour Virtuale del Museo Civico di Scienze Naturali di Faenza con tecnologia 360

18 Dicembre 2020 – ore 16.30 un pomeriggio virtuale con gli esperti del Museo civico Malmerendi

In progetto, la creazione di 20 box natalizie che conterranno tutto l’occorrente per un Natale sostenibile e creativo: a questo, il 20 Dicembre 2020 si collegherà un laboratorio per bambine e bambini a distanza. Le prenotazioni sono aperte: contattateci per ricevere la vostra box!

In ultimo, i corsi di teatro proseguono con i propri iscritti online, per mantenere viva la continuità e far sì che queste giornate di chiusura abbiano comunque un sentore di normalità.

Fatti d’Arte ci tiene anche a non disperdere le tradizioni che lo contraddistinguono:

in programma per il 19 Dicembre 2020, la Tombola di Natale e il 24 dicembre le Letture davanti al camino, per un po’ di calore virtuale.

Info e contatti: info@fattidarteassociazione.it Facebook: Fatti d’Arte, museOpen / Instagram: fatti_darte, museopen_faenza