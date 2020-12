Sconti e beneficenza nei centri commerciali Igd di Ravenna, Faenza e Forlì con Tippest.it e Welfare Group

Igd Siiq Spa, società che ha in proprietà e in gestione centri commerciali in 12 regioni italiane ha iniziato una collaborazione, per i suoi centri della Romagna, con Mediatip, azienda specializzata nella vendita online e nel web marketing, proprietaria dei marchi Tippest.it e Welfare Group. La collaborazione parte con un’operazione che coinvolge i centri commerciali Esp a Ravenna, Le Maioliche a Faenza, Punta di Ferro a Forlì, e che unisce welfare aziendale, buoni sconto e beneficienza al terzo settore, il cui nome, “Natale scontato” è già di per sé emblematico.

Sono disponibili dei buoni acquisto spendibili negli esercizi aderenti all’interno dei 3 centri commerciali coinvolti. L’iniziativa è promossa nelle oltre 200 piattaforme di Welfare Group, che raccolgono circa 10.000 dipendenti delle aziende romagnole, e che possono offrire all’utenza un’alternativa locale facilmente utilizzabile. Sono inoltre acquistabili per tutto il mese di dicembre, attraverso carta di credito, dei buoni sconto direttamente su Tippest, il più grande sito di social commerce romagnolo con oltre 300.000 utenti nella community.

A partire dal primo dicembre è pertanto sufficiente scaricare i buoni sul web e presentarli direttamente nei punti vendita aderenti. I 3 centri commerciali coinvolti hanno messo a disposizione dell’iniziativa buoni per un valore complessivo di € 200.000. L’iniziativa, come accennato all’inizio, avrà anche aspetto benefico, in quanto una parte del ricavato sarà devoluto alle seguenti associazioni di volontariato del territorio :

Cooperativa Sociale ELCAS DI Forlì

Associazione Linea Rosa di Ravenna

Protezione Civile di Faenza

Ecco la pagina di Tippest dove si comprano i buoni dei centri commerciali: https://www.tippest.it/carte-centri-commerciali