Faenza. Omette di prestare soccorso e fugge. Polizia denuncia pirata della strada

La Polizia di Stato ha denunciato il cittadino marocchino 27enne B.E.H. per i reati di lesioni personali stradali, omissione di soccorso e fuga.

L’altra sera personale della Sezione Volanti del Commissariato di P.S. di Faenza è intervenuto in piazza San Francesco per i rilievi di un incidente stradale in cui erano stati coinvolti tre veicoli, di cui due regolarmente parcheggiati.

Nella circostanza il conducente della terza autovettura ha riportato, in seguito al sinistro, lesioni personali, mentre il responsabile del sinistro, omettendo di prestare soccorso, si è dato alla fuga in direzione di Forlì, alla guida di una Fiat PUNTO.

Sulla vicenda sono state avviate immediate indagini, svolte dai poliziotti del Distaccamento Polizia Stradale di Faenza e del Commissariato di P.S., anche attraverso l’acquisizione delle immagini degli impianti di video sorveglianza presenti sul luogo del sinistro e lungo la via di fuga del veicolo. Grazie alle riprese è stato possibile acquisire inconfondibili elementi di responsabilità a carico del conducente in fuga.

Successivamente è stata rintracciata l’auto “pirata” che circolava regolarmente in Faenza.

Il conducente, il cittadino marocchino 27enne B.E.H., regolarmente residente a Modigliana (FC), invitato presso gli uffici del Distaccamento di Polizia Stradale e del Commissariato di Faenza per gli approfondimenti di rito, finalizzati a risalire agli eventi dell’incidente, ha confessato di essere stato lui a provocare l’incidente, circostanza questa confermata anche dalla ex compagna che al momento del sinistro viaggiava a bordo del veicolo.

In considerazione degli elementi acquisiti dalla Polizia Stradale e dal Commisariato di P.S. di Faenza, il 27enne B.E.H. è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ravenna, per i reati di lesioni personali stradali, fuga e omissione di soccorso.