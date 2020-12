Casola Valsenio. Un progetto per rendere più attraente e fruibile il Parco Fluviale urbano del Senio

L’area del Parco Fluviale urbano del Senio che sarà oggetto di interventi di manutenzione e miglioramento della fruibilità, è compresa tra la chiusa in zona Muraglione e l’area pic-nic posta oltre la vasca di HERA (località “Sdazzina”).

Il progetto di svilupperà in due lotti. Il primo lotto di interventi – i cui lavori sono stati affidati alla Coop. Montana Valle del Senio – interesserà il tratto di percorso pedonale che si estende dalla chiusa del Muraglione fino alla piastra cementata posta a terminazione della scalinata che scende dal centro abitato. L’area è interessata da una rigogliosa vegetazione arborea ed arbustiva. Gli interventi non intaccheranno né alberi, né arbusti. Il percorso pedonale si dirama lungo la sponda sinistra del torrente Senio. Il piano di calpestio, a scendere in prosecuzione della scalinata in ferro, si presenta deteriorato e non facilmente percorribile, a causa della gradinata ormai distrutta e della staccionata divelta in più punti. Il progetto prevede quindi il completo ripristino di questo percorso e della staccionata.

Il secondo lotto di interventi, previsto nel 2021, interesserà il tratto fluviale che si estende dal guado fino all’area pic-nic situata poco oltre la vasca HERA (località “Sdazzina”).

Oltre al piano di calpestio del guado da ripristinare, lungo la sponda destra e la strada che corre lungo il fiume, vi sono alcune situazioni che necessitano di manutenzione.

Il quadro economico del progetto prevede lavori per un importo complessivo di 21.000 euro, oltre l’IVA al 22%.