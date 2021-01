Faenza. Fenix pronta per il debutto in campionato a Rubiera

Finalmente si parte. Ancora pochi giorni e la Fenix giocherà la prima partita del campionato 2020/21 di serie B2. Le faentine esordiranno domenica 24 gennaio alle 17.30 in casa dell’US Rubierese Volley, match inaugurale del girone G2, che disputeranno a quasi un anno di distanza dall’ultimo giocato il 23 febbraio 2020. La Fenix ha fatto le prove generali sabato scorso nell’allenamento congiunto con la Pallavolo Massa Lombarda, formazione di serie C, gara vinta 4-1 che ha mostrato un gruppo determinato e combattivo.

“Ho avuto buone indicazioni dal test con Massa Lombarda – spiega coach Maurizio Serattini – e credo che arriveremo pronti alla prima di campionato anche se non siamo ancora nella forma ottimale. Nei prossimi giorni lavoreremo per migliorare ancora di più gli automatismi, ma penso che nessuna squadra sia al meglio della condizione in questo momento visto tutto quello che abbiamo vissuto nei mesi scorsi. Non è stato facile interrompere l’attività per un mese e poi riprenderla, ma nonostante tutto sono contento di come sta procedendo la nostra preparazione. Di sicuro ci presentiamo con grandi ambizioni e con l’intenzione di essere ancora protagonisti e come sempre daremo tutto in campo”.

Il primo ostacolo e l’US Rubierese Volley, formazione che non ha mai incrociato la Fenix. “Affrontiamo una squadra che è un bel mix tra esperienza e gioventù e che può contare su giocatrici di valore che conosco bene avendole allenate nella rappresentativa regionale, come la palleggiatrice Sandoni, la centrale Puglisi e la schiacciatrice Macchetta. Ci aspetta una partita insidiosa da affrontare con la giusta concentrazione e con determinazione, qualità che ci serviranno per sopperire ad una condizione fisica e tecnica che troveremo durante la stagione”.

La Fenix è stata inserita nel girone G2 con US Rubierese, VTB Masi Bologna, Calanca Persiceto, Fatro Ozzano e Teodora Ravenna, mentre nel G1 ci sono Pallavolo San Giorgio Piacenza, Academy Piacenza, Tirabass & Vezzali Reggio Emilia, US Arbor Interclays Reggio Emilia, Centro Volley Reggiano e Wimore Grissinbon Reggio Emilia. Nella prima fase si disputeranno gare di andata e ritorno tra le sole squadre presenti nei sotto gironi poi nella seconda fase si riuniranno nuovamente in un unico raggruppamento. In questa fase, si incontreranno solo le squadre che non si sono ancora affrontate nella prima fase, e verranno disputate gare di sola andata: 3 in casa e 3 in trasferta per ciascuna squadra. Queste le date: prima giornata: 24-25 aprile; seconda giornata: 1-2 maggio; terza giornata: 8-9 maggio; quarta giornata: 15-16 maggio; quinta giornata: 22-23 maggio; sesta giornata: 29-30 maggio

Al termine di questa fase verrà stilata una classifica comprensiva di tutte le 12 squadre del girone e saranno decretate le promozioni (sale la prima di ogni girone) e le partecipanti ai play off (seconda e terza) che si disputeranno a giugno.

Grande novità per questa stagione. Tutte le partite del campionato di serie B2 della Fenix, sia in casa che in trasferta, saranno trasmesse in diretta streaming sul canale You Tube della Pallavolo Faenza. Si parte domenica 24 gennaio alle 17.30 con la trasferta in casa dell’US Rubierese.