Un posto di Elite per la Scuola calcio del Faenza

C’è anche il Faenza calcio tra le società premiate dal Settore Giovanile e Scolastico Figc Emilia-Romagna. Non essendo stato possibile organizzare il consueto grande evento di premiazione dedicato alle Scuole Calcio Elite e Riconosciute, i vertici SGS hanno dato appuntamento alle società dell’area romagnola per consegnare i riconoscimenti per la stagione 2019/2020.

L’appuntamento si è svolto su turni e nel rispetto del distanziamento sociale presso il CFT di Forlì-Cesena e l’Hotel Roma a Cervia alla presenza del coordinatore regionale Massimiliano Rizzello e del responsabile attività di base Nicola Simonelli.

E’ stato il direttore sportivo Nicola Cavina a ritirare per il Faenza il riconoscimento che attesta la validità della scuola calcio manfreda, come settore giovanile di eccellenza nella categoria dilettanti construtture, campi di preparazione, organigramma, istruttori e allenatori qualificati, percorso tecnico.

“E’ stata una bella occasione per ritrovarsi anche per un rapido confronto sulle tematiche più sentite e tracciare insieme la strada verso il tanto atteso ritorno in campo” ha detto il ds Nicola Cavina che ha aggiunto: “Intanto i nostri ragazzi, dalla squadra Juniores ai “Piccoli Amici” proseguono, con ottima frequenza e assiduità, il programma di allenamenti individuali e a distanza, secondo quanto previsto dal protocollo sanitario, potendosi giovare dei fondi in erba sintetica dei campi San Rocco. Anche in questo caso però, nulla è possibile ipotizzare riguardo la ripresa o l’avvio dell’attività”.