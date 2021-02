Molto alto, ben piazzato, con spalle grosse e vestito di scuro. Ecco il parziale identikit a cui la polizia sta lavorando per risolvere il giallo di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata sgozzata poco prima dell’alba di sabato 6 febbraio nel suo appartamento di Faenza. È quanto riportato dall’Ansa Emilia Romagna e dai quotidiani locali in edicola quest’oggi.

La descrizione è stata fornita dall’amica della figlia che quella notte si trovava nell’appartamento e che alle 6.06, temendo l’intrusione di un ladro, ha lanciato l’allarme chiamando l’amica uscita da poco per recarsi assieme al padre, ed ex marito della vittima, a una concessionaria di Milano. La giovane testimone avrebbe prima sentito queste parole dalla vittima: “Chi sei? Cosa vuoi?”, seguite dalle sue grida.

Foto 3 di 4







Prima di barricarsi in stanza, la giovane si è affacciata vedendo un uomo di spalle giù per le scale: si tratta di una persona che non aveva mai visto prima e che in quel momento stava inseguendo la vittima o la stava spingendo giù. La giovane ha sentito alcuni tonfi, poi le urla della donna sono cessate.

Ematomi su una spalla e la fronte fanno pensare agli esiti di rovinose cadute oppure a una suola di scarpa: come se l’assassino avesse voluto tenere ferma la vittima a terra per finirla. Si ipotizza che l’arma del delitto possa essere un coltello in ceramica lama piatta recuperato nel vano cucina dove la donna è stata trovata morta. Per confermarlo, occorrerà l’esito finale dell’autopsia eseguita domenica su incarico del Pm Angela Scorza.

Ma non è escluso che il killer abbia cercato di aggredire la vittima già dalla camera da letto al piano superiore con altri modi, compreso lo strangolamento. Il fatto che non siano state trovate impronte fa pensare all’uso di guanti, rafforzando l’ipotesi di un delitto compiuto da un sicario su commissione.

Ieri, mentre la Polizia Scientifica compiva alcuni rilievi, la figlia di Ilenia accompagnata da alcune amiche si era recata davanti all’abitazione, per lasciare un mazzo di fiori.

Tra le varie ipotesi prese in esame per spiegare l’omicidio di via Corbara, prende sempre più corpo quella dell’assassinio su commissione, probabilmente per ragioni economiche. L’omicida, secondo quanto ricostruito finora, avrebbe agito su mandato di un’altra persona, entrando in casa con una copia delle chiavi, per poi mettersi alla ricerca della sua vittima.

Gli inquirenti hanno già escluso che a commettere materialmente l’omicidio possano essere stati l’ex marito e la figlia (già in viaggio, come appurato dagli investigatori), l’amica della figlia (che si è chiusa in camera), e il nuovo compagno della donna. Da qui l’ipotesi del quinto uomo

Tra gli elementi a sostegno dell’omicidio su commissione, non solo l’assenza di ogni segno di effrazione – né alle porte né alle finestre – ma anche l’assenza di impronte a dimostrazione della premeditazione e della freddezza del killer. L’assenza di effrazioni rende assai poco probabile anche l’ipotesi del furto finito in tragedia, che in un primo tempo era sembrata plausibile.

Gli inquirenti, il Procuratore capo facente funzione Daniele Barberini, il pm titolare dell’inchiesta Angela Scorza e il dirigente della squadra Mobile Claudio Cagnini avevano poi escluso “categoricamente il movente passionale” perché dalle verifiche è emerso che la donna non aveva relazioni al di fuori della coppia. E il nuovo rapporto con il nuovo compagno era molto buono, tanto che sembra che i due fossero intenzionati a sposarsi. Il Procuratore Barberini ha escluso in ogni caso che il nuovo compagno possa essere in qualche modo coinvolto nel delitto.

Si era chiuso invece male il matrimonio fra Ilenia e l’ex marito: lei lo aveva anche accusato di maltrattamenti ma poi l’accusa era stata archiviata. Ma è infine emerso che la donna aveva fatto causa al marito, dal quale si era separata nel 2018, per lamentare mancati compensi per 100 mila euro relativi al suo impiego nell’attività di famiglia (un’auto officina): la prossima udienza – la seconda della causa – con i testimoni delle parti, era stata fissata per il 26 febbraio davanti al giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna.

Naturalmente, se prende corpo l’ipotesi dell’assassinio su commissione per ragioni economiche, resta da stabilire chi potesse avere interesse a eliminare Ilenia Fabbri. Il primo indiziato, visto quanto emerso a proposito dei trascorsi burrascosi e dei dissapori economici, potrebbe essere proprio l’ex marito. Ma la forma dubitativa è assolutamente d’obbligo e finora – è bene precisarlo – nessuno è indiziato per il delitto e si indaga ancora contro ignoti.