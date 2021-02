Castel Bolognese. Da sabato 20 febbraio riapre nei fine settimana il Mulino Scodellino

A partire da sabato 20 febbraio 2021, il mulino aprirà nei fine settimana ( sabato e domenica ) nei seguenti orari: sabato pomeriggio dalle 15 alle 17.30 visita guidata al vecchio mulino e macina in funzione dalle 16 alle 16.30; domenica mattina dalle 10 alle 12.30 visita guidata e al pomeriggiodalle 14 alle 17.30 visita guidata e dalle 16 alle 16.30 macina in funzione.

“All’interno del mulino per le visite e per vedere la macina in funzione si entrerà a piccoli gruppi, così da poter mantenere il distanziamento interpersonale richiesto” spiegano dall’Associazione Amici del Molino Scodellino. In un video realizzato dall’Associazione viene mostrata la produzione di farina coi requisiti sanitari oggi richiesti dalla legge: Farina tipo 2, semintegrale da grano tenero romagnolo per realizzare pane, pasta e dolci, grazie ad un importante investimento fatto dal Molino Naldoni di Faenza.