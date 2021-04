Via Zannoni a Faenza in condizioni “pietose”. Anche una raccolta firme per chiedere che venga riasfaltata

Via Zannoni, zona Porta Imolese a Faenza, è ridotta in uno stato pietoso: buche ovunque, pericolose per i ciclisti. Andrebbe riasfaltata completamente. Chiudere in maniera precaria le buche non serve a nulla, si riformano in breve tempo. È in uno stato da far invidia alle famose buche di Roma.

Mi sono fatto promotore di una raccolta di firme fra i residenti e le attività commerciali della zona, che ho inviato all’Assessorato alle Opere Pubbliche del Comune di Faenza, per sollecitare un intervento risolutivo del problema.

Fabio Villa