Faenza. Prima riunione del nuovo CdA di ISIA, per la prima volta composto da sole donne

Nella giornata di ieri, lunedì 26 aprile 2021, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione di ISIA di Faenza, per la prima volta composto da sole donne, tutte da sempre impegnate nel mondo della formazione.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

Maria Concetta Cossa – Direttore e docente di ISIA Faenza, architetto e Assessore alla cultura del Comune di Faenza dal 1994 al 1998 e presidente dell’Ente Ceramica Faenza dal 1998 al 2006.

Giovanna Cassese – Presidente di ISIA Faenza, Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori ISIA, Docente di Storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Napoli, ricopre da anni ruoli istituzionali e apicali nell’ambito dell’Alta Formazione Artistica per il MUR e coordina per il MUR AFAM i tavoli delle Scuole di Restauro e per la salvaguardia dei Patrimoni.

Maria Luisa Martinez – Rappresentante della Provincia, già provveditore agli studi di Bologna e Ravenna, Presidente del Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina e consigliere provinciale delegata alla Pubblica Istruzione, Edilizia scolastica e Patrimonio.

Daniela Lotta – Docente di storia del design e rappresentante dei docenti di ISIA Faenza.

Paola Babini – Rappresentante MUR e Docente di tecniche pittoriche all’Accademia di Belle Arti di Bologna e coordinatrice dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna.

Benedetta Innocenti – Presidente della Consulta degli studenti di ISIA Faenza.

Le sessioni del Consiglio di Amministrazione vedranno la partecipazione costante di Anna Guida, direttrice amministrativa di ISIA Faenza.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione proseguirà la gestione della governance di ISIA Faenza Design & Comunicazione in una direzione progettuale verso la ricerca e la sperimentazione tecnologica avanzata anche nel settore ceramico e aprendo la didattica verso le nuove forme di comunicazione a supporto dell’ambito produttivo e dell’altissima tradizione che caratterizza la città di Faenza.

In particolare, gli obiettivi strategici fondamentali perseguiti saranno:

– sviluppare la ricerca sul Design con particolare riferimento alla tradizione ceramica faentina e alle nuove ricerche in ambito nazionale e internazionale nel settore sia artistico che tecnologico, anche attraverso il potenziamento dell’uso del 3D nonché alla sfera della comunicazione, con una sempre più incisiva attenzione alle richieste del territorio dove medie e piccole industrie si avvalgono della figura del progettista

– incentivare accordi quadro non solo con le imprese ma anche con le istituzioni pubbliche e private a cominciare dal Comune di Faenza e dal MIC Museo internazionale delle Ceramiche per creare figure professionali specializzate nei settori produttivi di progettazione e sviluppo del prodotto e della comunicazione;

– favorire lo sviluppo occupazionale attraverso la flessibilità dell’offerta formativa e l’interazione diretta con le industrie emergenti, ma anche con istituzioni pubbliche e private, incoraggiando lo sviluppo delle industrie culturali e creative;

– mantenere di un’adeguata attività pubblicistica ed espositiva, quale momento culturale essenziale di ricerca, didattica e produzione, nonché quale strumento irrinunciabile per la valorizzazione e la visibilità dell’Istituzione nel sistema contemporaneo del design e delle arti, compatibilmente con l’andamento della pandemia e di quanto consentito dalle norme e dalla generale situazione sanitaria;

– conseguire gli obiettivi di internazionalizzazione e modularità dell’istruzione superiore fissati dalla Comunità Europea nella Dichiarazione della Sorbona del 1998, nella Dichiarazione di Bologna e nel vertice di Lisbona del 1999, nel Comunicato di Praga del 2001, nel Comunicato di Berlino del 2003, e in generale nel Processo di Bologna.

Il Direttore di ISIA Faenza, Maria Concetta Cossa, ha dichiarato “Il mio primo Consiglio di Amministrazione in qualità di Direttore di ISIA Faenza è, già di per sé, un’emozione. Il fatto che sia anche il primo totalmente al femminile è una particolarità che non ha precedenti in questo istituto. Ora, in un momento particolarmente complesso e difficile, siamo qui, pronte ad agire con tutta la consapevolezza e tutta la cura possibile verso i nostri giovani studenti e i colleghi docenti. Il nostro desiderio è quello di condividere sempre di più questo patrimonio di saperi e creatività con la cittadinanza. Nel ringraziare per il lavoro svolto fin qui dal precedente Consiglio auguro con stima e passione buon lavoro a tutte”.

“Con grande gioia continuiamo oggi il lavoro iniziato quattro anni fa, – ha commentato Giovanna Cassese, Presidente di ISIA Faenza – con il nuovo Consiglio di Amministrazione che oggi si insedia: un Consiglio tutto al femminile, che per me è un valore aggiunto! Sono certa che si lavorerà all’insegna dell’armonia e del dialogo per la piena valorizzazione dell’ISIA. L’ISIA di Faenza è una punta di diamante in Italia per la formazione dei designer del futuro, e negli ultimi anni l’istituzione è cresciuta molto, sia dal punto di vista dell’offerta formativa che rispetto al panorama contemporaneo degli enti culturali che agiscono nell’ambito delle industrie culturali e creative. Molti obiettivi sono stati raggiunti ma ancora nuove sfide ci aspettano, sia per assicurare percorsi d’eccellenza agli studenti, che per continuare a valorizzare la ricerca e la produzione: mostre, premi, convegni saranno al centro dell’azione del CdA dell’ISIA, sempre in sintonia con la Direzione, il Consiglio Accademico e l’Amministrazione. L’ISIA sarà presente a grandi manifestazioni e fiere, a cominciare dal Salone del Mobile di Milano. Sarà implementata la Biblioteca, e arricchiti laboratori e aule con dotazioni strumentali, attrezzature e nuovi arredi. Continuerà l’azione di riqualificazione degli antichi e suggestivi spazi di Palazzo Mazzolani con la risistemazione della corte interna. Sarà ampliata l’offerta formativa con l’attivazione di un nuovissimo master di II livello in Design ceramico, preceduto a breve da un convegno internazionale ed una mostra sul design ceramico”.