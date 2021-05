Faenza oggi ospita sia la partenza del Giro-E alle 12.20 sia il passaggio del Giro d’Italia attorno alle 15. “E’ una grande giornata di sport e una bella vetrina. Vogliamo Faenza sempre più città delle bici” ha commentato poco fa in proposito il sindaco Massimo Isola. Tra i corridori del Giro-E figurano anche l’assessore Massimo Bosi e il consigliere comunale Alessio Grillini. Foto 3 di 8













Giro d’Italia

Oggi 12 maggio si passa in pianura. La quinta tappa si svolge infatti quasi interamente sulla via Emilia, da Modena a Cattolica (171 Km e 300 metri di dislivello), con numerosi attraversamenti cittadini: Bologna, San Lazzaro di Savena, Ozzano nell’Emilia, Castel San Pietro Terme, Toscanella di Dozza, Imola, Faenza, Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Savignano sul Rubicone. E poi Sant’Arcangelo di Romagna, Rimini, Riccione, Misano Adriatico. Dopo l’arrivo a Cattolica il Giro entrerà nelle Marche e da qui proseguirà verso il Molise e la Puglia. Per ritornare in Emilia-Romagna il 20 e il 21 maggio, rispettivamente con la dodicesima e tredicesima tappa: la Siena-Bagno di Romagna e la Ravenna -Verona, nel nome di Dante, in occasione del settecentesimo della morte del Sommo Poeta