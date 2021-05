In giro con gli amici, sfonda una vetrina con un calcio: denunciato 21enne a Faenza

La polizia locale di Faenza ha denunciato un 21enne già noto alle forze dell’ordine, per danneggiamento aggravato. L’episodio si è verificato verso le 23,30 quando un ragazzo che faceva parte di un gruppetto di giovani, mentre percorreva via Strocchi, traversa di corso Garibaldi, senza alcun motivo apparente, ha sferrato un potente calcio in direzione di una porta a vetri che è andata in frantumi.

Dopo la denuncia, gli agenti hanno acquisito le immagini della videosorveglianza cittadina, riconoscendo il vandalo perfettamente ripreso dalle telecamere. Il 21enne, convocato negli uffici di via Baliatico, è stato denunciato per la violazione degli articoli 635 e 625 del codice penale, danneggiamento aggravato dalla futilità dei motivi.