Ieri sera, 15 giugno, nella sala del Consiglio comunale, si è svolto un incontro informale tra gli amministratori faentini e il Faenza Basket Project, per salutare la recente vittoria del campionato di A2 e la promozione in A1. All’incontro erano presenti oltre all’amministrazione comunale anche il senatore Stefano Collina e la consigliera Manuela Rontini.

“La vittoria della E-Work – ha detto il sindaco Massimo Isola – non è solo la vittoria di una squadra di basket ma un traguardo che raggiunge tutta la città. La storia faentina del basket femminile è identitaria per la nostra città. In decine di anni infatti il basket ha coinvolto un grande movimento fatto da migliaia di tifosi e centinaia di atlete. La promozione in A1 non ci fa paura ma ci sprona ad andare avanti. Sono inoltre convinto che avere squadre nelle massime serie sia importante anche per i giovani quale esempio di tenacia e voglia di raggiungere gli obbiettivi, è questa la storia che ci racconta l’annata del Faenza Basket Project. Un grazie di cuore deve andare doverosamente al presidente, ai tifosi che hanno sempre supportato le atlete e soprattutto alle ragazze che in un momento molto difficile a causa dell’emergenza Covid, che ha complicato con continui fermi e ripartenze dell’attività agonistica, hanno saputo tenere nervi saldi e raggiungere questa splendida promozione”.

Alle atlete e allo staff, prima del brindisi, l’amministrazione ha consegnato per ricordo una ceramica e una pergamena in ricordo del momento.