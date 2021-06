Centro Sub Nuoto Faenza: la squadra di pallanuoto è chiamata a vincere

Dopo una fine settimana di totale vacanza, per l’intero settore agonistico del Centro Sub Nuoto Club 2000 è in arrivo una raffica di impegni dal 25 al 30 giugno nella pallanuoto, nel nuoto e, dopo mesi, nel nuoto Master.

La prima squadra di pallanuoto della società di Faenza è obbligata a ottenere il massimo dalle due partite in programma nel week end, per arrivare all’ultima giornata e battere la Coopernuoto Carpi, vera rivale nella salita alla Serie C2. Per la 7^ giornata il team allenato da Max Moretti e Piero Calderoni riceverà sabato prossimo 26 giugno alle 20.30 la Sterlino Bologna e il giorno seguente alle 14 sarà a Forlì per affrontare, nell’ambito dell’8^ giornata, i padroni di casa della Rari Nantes Romagna.

La classifica del Campionato Emilia-Romagna di Promozione dopo 6 di 10 giornate: Coopernuoto Carpi 18 punti; Centro Sub Nuoto Faenza 15; Rari Nantes Romagna Forlì e Polisportiva Comunale Riccione 7; Sterlino Bologna 3; Valmar Novafeltria 1.

Per la squadra Under 16 giunge invece l’ultima partita stagionale nel Campionato Emilia-Romagna di categoria domenica prossima alle 11.30 alla piscina “Carmen Longo” di Bologna contro la Penta Modena, per la designazione del nono e del decimo posto della classifica conclusiva del torneo.

Nel settore nuoto le atlete e gli atleti del Centro Sub Nuoto Faenza allenati da Marco Fregnani sono attesi tra lunedì 28 e mercoledì 30 giugno a Riccione per la seconda prova di qualificazione ai Campionati regionali estivi di Categoria in vasca lunga. Fatiche anticipate invece per il nuotatore di punta della società faentina, il 19enne Michele Busa, che da venerdì a domenica sarà con i migliori in campo nazionale ed europeo ai Campionati internazionali d’Italia-57esimo Trofeo Sette Colli allo Stadio del Nuoto del Foro Italico in Roma.

Si riaccendono finalmente i riflettori sugli agguerriti nuotatori e nuotatrici Master del Centro Sub Nuoto Club 2000 che, dopo l’unico impegno stagionale degli scorsi 6 e 7 febbraio, per tutto sabato 26 e nella mattinata di domenica 27 giugno saranno impegnati allo Stadio del Nuoto di Riccione nei Campionati Italiani 2021, in programma su base regionale nella vasca al coperto da 50 metri su 10 corsie.

I 25 iscritti della società di Faenza se la vedranno pertanto solo con avversari domiciliati in regione e tesserati per società affiliate al Comitato Emilia-Romagna. Non saranno effettuate premiazioni al campo gara e la classifica generale nazionale sarà stilata dalla F.I.N. sulla base dei risultati acquisiti. Federnuoto si occuperà poi di inviare le medaglie dei primi tre classificati ai Comitati Regionali. Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare individuali e non saranno ammessi gli Under 25; inoltre non si svolgerà nessuna staffetta. Le necessarie cautele per scongiurare il pericolo di contagio dal Covid-19 impongono che le gare siano a porte chiuse; chiaramente mancherà, con grande dispiacere dei faentini, il confronto diretto, in corsia, con atleti Master di altre zone d’Italia.