Faenza riparte. Ancora eventi nei corsi Matteotti e Garibaldi, martedì 22 e mercoledì 23 giugno

Ultimi appuntamenti di giugno per i corsi Matteotti e Garibaldi, nell’ambito di “Faenza Riparte”. I due corsi faentini, rispettivamente martedì 22 e mercoledì 23 giugno, tornano a ospitare dalle 18.30 aperitivi, degustazioni, cene nei dehors dei locali, mercatini di artigianato artistico e musica live. Inoltre, come da tradizione, tante possibilità di shopping con i negozi aperti per tutta la sera.

Accanto al tradizionale programma, promosso dal Comune di Faenza, a cura del Consorzio Faenza C’entro, ci sono poi alcune proposte dedicate alle giornate. Il 22 giugno alle 18 tornano “I Martedì al Mic” che questa settimana propongono visite guidate al Museo Internazionale delle Ceramiche nella nuova sezione “Ceramiche popolari, design e rivestimenti tra passato e futuro”. Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@micfaenza.org, oppure chiamare il numero 0546 697311. Come ogni martedì, continua il Mercato Amico a km zero di Campagna Amica, dalle 17.30 alle 22.30 in piazza del Popolo. Il Bar al Moro by Pepita, in piazza Martiri della Libertà, propone apericena con dj set.

La Mangeria del Corso propone musica dal vivo ad accompagnare la cena a base di taglieri, piadina farcita, primi e secondi della tradizione romagnola. Il 19.86 Faenza propone la serata “pizzette e cocktail” e la musica dal vivo di Simone Francioni.

Infine, nella serata del 22 giugno, la passeggiata in via Torricelli sarà nuovamente arricchita dai giochi in legno “di una volta” di Happy Family per intrattenere e coinvolgere le famiglie presenti.

Mercoledì 23 giugno gli appuntamenti si spostano in corso Garibaldi, dove alle tradizionali iniziative si aggiungono le degustazioni con vini e pizze gourmet proposti dall’enoteca Invino ASwineConsulting e dal ristorante pizzeria Napizz, il tutto accompagnato dai Cherry Notes Swing Trio. Presso la Bottega Bertaccini, alle 21, Giuseppe Toschi presenta il libro Il destino dei braccianti. Una storia di uomini e donne nella Romagna del dopoguerra. I posti a sedere sono limitati per cui è necessaria la prenotazione al numero 0546 681712.

Le strade interessate sono chiuse al traffico. Il programma completo delle iniziative è disponibile su HYPERLINK “http://www.faenzacentro.it” www.faenzacentro.it e sulla pagina Facebook del Consorzio Faenza C’entro.

“Faenza riparte” è un’iniziativa del Comune di Faenza e del Consorzio Faenza C’entro, realizzato con il contributo della Banca di Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e della Camera di Commercio di Ravenna, con la collaborazione della cabina di regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna. Coordinamento e organizzazione di Wap Agency.