Al Tennis Club Faenza, il professor Rocco Mazzeo racconta la bellezza, giovedì 8 luglio

Che rapporto c’è tra arte e bellezza? Come distinguere un’opera d’arte da una copia? La bellezza salverà il mondo? Come distinguere il bello dalla mediocrità e dalla bruttezza? Di arte, ma anche di scienza, sport ed altre esperienze, parlerà con leggerezza il professor Rocco Mazzeo, nell’incontro in programma domani, giovedì 8 luglio, alle ore 21, presso il Tennis Club Faenza.

Rocco Mazzeo è professore ordinario di chimica per i beni culturali all’Università di Bologna, dove dirige il laboratorio di Microchimica e Microspia diagnostica dell’Arte. È anche il fondatore del corso di laurea magistrale internazionale in Science for the conservation – restoration of cultural heritage. Come chimico, ha dedicato tutta la sua carriera allo studio della conservazione delle opere d’arte, prima come dipendente del Ministero dei Beni Culturali italiano, poi al Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (Unesco), infine all’Università di Bologna.

L’incontro con il professor Mazzeo rientra nel programma di appuntamenti culturali organizzato da Graziana Mancinella, consigliere del Tennis Club Faenza.