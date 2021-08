Aperte le iscrizioni alla 35^ edizione di Faenza Rock

Aperte le iscrizioni per la nuova edizione del longevo concorso musicale Faenza Rock, organizzato dalla Casa della Musica, che ha sfornato negli anni decine di musicisti oggi presenti nei principali gruppi pop e rock della Romagna e in Italia e ormai giunto all’avvio della sua 35ª edizione.

Il contest è aperto a tutti gli artisti singoli, rapper, band e altre formazioni giovani di qualsiasi stile musicale residenti a Faenza e in Romagna, fino a Bologna e Ferrara che presentino almeno un brano originale.

I musicisti selezionati avranno la possibilità di esibirsi durante la finale di Faenza Rock il giorno martedì 14 settembre in Piazza Nenni a Faenza mentre il Vincitore suonerà al MEI 2021.

Le iscrizioni, totalmente gratuite, partono oggi 10 agosto e possono pervenire via mail a: segreteria@materialimusicali.it entro e non oltre il giorno 5 settembre 2021. La partecipazione va corredata con: «nome dell’artista, nome del responsabile e contatti, indirizzo completo con città, cellulare, bio e foto, 1 mp3 e/o 1 link per ascolto di un brano».

Vincitori delle precedenti edizioni furono i Nobraino, gruppo musicale rock di Riccione guidato da Lorenzo Kruger e Dylan Luppi, giovane cantautore faentino premiato l’anno scorso al MEI come Miglior Artista Emergente.

Per Informazioni e Adesioni: Casa della Musica del Comune di Faenza allo 0546/606756 (ore ufficio) e Pagina Facebook Casa della Musica