In piazza Nenni a Faenza torna l’appuntamento con Ferragosto sotto le Stelle assieme al Trio Italiano

Sabato 14 e domenica 15 agosto a partire dalle 20.30 torna il tradizionale Ferragosto sotto le Stelle, l’appuntamento in musica coi faentini in Piazza Nenni.

La manifestazione, nata nello stesso anno del MEI e del Brindisi sotto la Torre dell’Orologio di Capodanno – che quest’anno vedrà esibirsi le Onde Radio – festeggia il ritorno in grande all’attività live del Trio Italiano guidato da Gaetano Barbarito reduce da tantissime dirette sul balcone di casa, seguitissime, nel periodo del lockdown e di alcune serate nei club della zona e di una raccolta fondi per l’associazione Piccola Betlemme a giugno in Piazza San Francesco a Faenza.

Alla voce di Gaetano Barbarito, si aggiungono Paolo Giovannini alla chitarra, uno dei grandi chitarristi della tradizione rock faentina, e Raffaele Montanari al basso , altro storico bassista rock faentino, per far divertire in Piazza Molinella con il ricco repertorio di musica pop rock italiana del Trio Italiano.

Quest’anno il Trio Italiano si esibisce con nuovissimi brani in scaletta ideati per l’occasione, per arricchire una serata che si preannuncia come al solito ricca di ospiti e sorprese grazie alla presenza, ormai fissa, del quarto uomo del Trio Italiano, il batterista Daniele Cico Cicognani, storico drummer dei Devils, che presenterà nuovi brani e nuove canzoni imperdibili. Ospiti della serata saranno il pianista Vittorio Bonetti storico musicista della Bassa Romagna e Gabriele Andrini storico musicista del Pavone d’Oro, oltre ad altre sorprese.

In apertura sarà presentata ufficialmente la canzone “Bella”, inno del centro storico di Faenza e dei suoi locali per la ripartenza, che ha già superato le 10mila visualizzazioni in pochi giorni, cantato da Frieden e Margherita, due giovani diciottenni artisti faentini, promossa da Materiali Musicali e Ridens insieme a Faenza C’Entro, Wap Agency e Comune di Faenza. Altra ospite sarà la giovanissima cantautrice faentina Giorgia Montevecchi.

Atteso anche il Sindaco di Faenza Massimo Isola, che celebrerà i 30 anni di Faenza Rock, Ferragosto sotto le Stelle e della Festa di Capodanno e sarà ricordato Don Italo Cavagnini a 10 anni dalla scomparsa.

Domenica 15 agosto dalle 20.30 sempre a ingresso libero è in programma la Storia del Rock nella Provincia di Ravenna dagli Anni Sessanta ad oggi con i produttori del docufilm Memorie Magnetiche per una serata a cura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti con riprese per il videodocufilm e tantissime testimonianze.

Suoneranno Gianluca Lo Presti, Santandrea, Claudio Toschi, Gabriele Andrini e altri. Tra le ospiti Roberta Giallo che presenterà il suo libro Web Love Story e il progetto di un docufilm sui 25 anni del MEI. Interverranno il musicista e scrittore ravennate Stefano Bon, il musicista, cantautore e produttore ravennate Gianluca Lo Presti, Stefano Bellavista e Stefania Cattani del Circolo Berenice di Lugo, Pietro Bandini in arte Quinzan della Musica nelle Aie, lo scrittore faentino Fabio Mongardi, già batterista dei Nuovi Turchi, Pape Gurioli, pianista de Le Comete e animatore del Circolo degli Artisti, Gabriele Andrini degli Eucaliptus e del Pavone d’Oro, Vittorio Bonetti della Guercia Figura Goffa e sulla scena di Russi e Bagnacavallo, Andrea Sarneri e il chitarrista Tex tastierista dei Kriminal Tango, il cantautore Santandrea approdato al Festival di Sanremo, la dj Antonella Piroli, Pasquale Di Camillo dei Fiori, Daniele Bosi di Polaris Edizioni, Samuele Ravaioli già del gruppo di Alessandro Ristori, Ivano Mazzani animatore musicale di Ravenna, Silvano Voltolina dei Re Nudo, Matteo Arevalos, Lamberto Fabbri del Circolo degli Artisti, Nicola Fabrizio dello Ziggy Bar, Roberto Tassinari chitarrista del Magico Autunno, il batterista Giampaolo Zauli e Giorgio Montanari dei Cobra e tantissimi altri per un racconto corale sulla storia del rock nel nostro territorio per un docu-film a cura di Daniele Pezzi, Matteo Bertaccini e Marco Parollo di Memorie Magnetiche.

Condurrà la serata Giordano Sangiorgi che ricorderà l’omaggio fatto dal MEI2020 alla storica band ravennate di Titta e le Fecce Tricolori lo scorso anno, band di punta negli anni ’90 del rock indipendente italiano. Sono invitati tutti i musicisti del territorio che possono alzare la mano e intervenire e raccontare la loro storia e la loro esperienza. Saranno effettuate riprese per il docu-film per tutta la serata.

L’ingresso è libero. Si entra seguendo tutte le norme di contrasto al Covid 19. La manifestazione è a cura di Materiali Musicali con il supporto del Comune di Faenza. Per prenotazioni via mail: segreteria@materialimusicali.it.