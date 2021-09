Il Panathlon Club Faenza ricorda Viviano Vespignani, giornalista e grande promotore del tennis giovanile

“La redazione di Viviano”. E’ questo il titolo del meeting di mercoledì 15 settembre (ore 20.15) al ristorante “Campo Centrale” di via Medaglie d’Oro 2 a Faenza: è un evento con cui il Panathlon Club Faenza vuole ricordare, assieme al Tennis Club padrone di casa, la figura di Viviano Vespignani, ex direttore della rivista Match Ball.

Al giornalista sconfitto dal Covid, 17 mesi fa all’età di 85 anni, è dedicato l’incontro che vedrà protagonisti colleghi, alcuni “allievi” di Vespignani, che scrivono di tennis.

Parteciperanno infatti i giornalisti sportivi Alessandro Giuliani, Enrico Schiavina, Stefano Semeraro e Gian Luca Strocchi, assieme a Marina Natali, segretaria di redazione di quei tempi a Match Ball che per quasi trent’anni è stata la “bibbia” del tennis.

Viviano Vespignani ha pubblicato nel 2007 “Italiani Grande Slam”, che racchiude un secolo di storia dei maggiori eventi del tennis. E’ stato autore di oltre venti monografie dedicate ai grandi campioni e, nell’arco di alcuni decenni, ha creato una banca dati del tennis italiano raccolta in 30 volumi.

Come ricorda Claudio Sintoni, presidente del Panathlon Faenza, e a lungo giudice arbitro di tennis “Viviano Vespignani è simbolo di una passione infinita per il tennis. Gli piaceva lo sport nella sua accezione più antica e profonda: quello praticato dai giovani per crescere. E poi, se avevano le doti giuste, per eccellere. Ha scoperto talenti come Gian Luca Rinaldini e Raffaella Reggi. Il suo lavoro certosino e meticoloso ha realizzato un archivio che è un patrimonio prezioso. E’ stato anche una persona generosa, buona, che si faceva voler bene”.

Nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid19, la serata è riservata ai possessori del green pass.