Soddisfazioni per la scherma faentina ai Campionati Italiani

Grandissime soddisfazioni per la scherma faentina che ha visto Virginia Baraccani, categoria giovanissime, ottenere la 5 posizione alla prima prova nazionale under 14 che si è svolta a Ravenna dal 18 al 20 dicembre.

Virginia si è imposta fin da subito, vincendo 5 assalti sui 6 del suo girone, perdendone solo uno alla priorità contro la prima del ranking nazionale, accedendo così al tabellone di eliminazione diretta in 6 posizione della classifica provvisoria sulle 85 partecipanti della sua categoria. Dopo aver passato di diritto il primo turno di eliminazione diretta, ha superato agevolmente gli assalti con ragazze di Genova, Milano e Biella, fermandosi per una sola stoccata nel turno per entrare in finale.

Un’ottima stagione per lei, iniziata con terzo posto alla prova regionale in ottobre, ed il 2 posto nel trofeo interregionale a Forlì di inizio mese.

Si fermano invece a circa metà della classifica finale gli altri schermidori faentini, alcuni di loro all’esordio in una prova di livello nazionale: Leonardo Linari nella categoria giovanissimi e Alessandro Spigoni, Michele Sami e Nicholas Rossi nella categoria ragazzi, che passano il primo turno di eliminazione diretta ma non riescono a superare il secondo.

Molto soddisfatti i tecnici faentini Fausto Cannova e Filippo Servadei, che hanno seguito attentamente tutti i ragazzi nelle 3 giornate di gare, e confermano di aver constatato un grande crescita di questi giovani schermidori, frutto del loro impegno e della loro costanza in questo anno sportivo, nonostante i pochi allenamenti degli anni scorsi a causa della sospensione delle attività sportive.

Orgogliosa anche il presidente della società Benedetta Palombi: “I risultati di Virginia sono una grande soddisfazione per tutti noi, ma tengo a ricordare che anche se si tratta di uno sport individuale sono i risultati di tutta la nostra società, sia dello staff, composto oltre che dai tecnici anche da Filippo Casalini che segue la preparazione atletica, sia dei suoi compagni di corso, un bel gruppo in cui condividere gli allenamenti, l’impegno ma anche i momenti di gioco, perché sono certa che la prima regola in ogni sport sia divertirsi. Ora ci aspetta qualche giorno di riposo, per poi riprendere regolarmente l’attività nella palestra dell’Istituto Oriani dove ci alleniamo, in vista delle prossime competizioni”.