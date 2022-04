Faenza. Incidente stradale su via Piave: intervengono anche i Vigili del Fuoco

Oggi alle 13.48 una squadra del comando Vigili del Fuoco di Ravenna, dal distaccamento di Faenza è intervenuta con un’autopompa serbatoio e 5 uomini per un incidente stradale sulla via Piave dove, dalle prime informazioni, un’auto pare essere uscita di strada finendo contro il gurd rail, ma la dinamica del sinistro non è ancora chiara.

La squadra dei Vigili si è prestata alla messa in sicurezza dell’auto e delle parti divelte a protezione della carreggiata, facendo sicurezza durante la rimozione dell’auto. Sul posto anche la polizia locale di Faenza.