Dopo la segnalazione, bagni di nuovo agibili alla stazione di Faenza

“Ogni tanto serve segnalare e sbattersi per la gente! Bagni di Faenza riaperti!”. È questo il messaggio con cui Simone Scavullo saluta il ripristino della funzionalità dei servizi igienici alla stazione di Faenza, a pochi giorni dalla segnalazione che, tramite un messaggio alla nostra testata, aveva effettuato, con tanto di foto che documentavano come le persone finissero per “arrangiarsi” dietro i cespugli, riducendo l’area limitrofa alla stazione ad un vero e proprio letamaio.

Dopo appena 5 giorni e a cavallo del Ferragosto, i bagni sono stati evidentemente aggiustati e riaperti al pubblico, rimediando a quello che era un vero e proprio disagio, che ne stava causando uno ancora più grande, sia per la questione igienica che per il decoro di luoghi e persone.

Diciamo che tutto è bene, quel che finisce bene.