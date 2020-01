4000 sardine in piazza della Libertà a Faenza

Il flash mob delle sardine faentine si è svolto a partire dalle 17,30 in piazza della Libertà a Faenza (dinanzi al Duomo) il 4 gennaio 2020. L’evento, solitamente previsto in contemporanea alle visite del leader leghista Matteo Salvini nelle città italiane è stato organizzato volutamente il giorno prima dai promotori a Faenza in segno di rispetto nei confronti de la Nott de Bisò, tradizionale evento del Palio del Niballo in programma il 5 gennaio 2020.

Photogallery a cura di Gianni Zampaglione.

4000 persone per dire no al populismo

