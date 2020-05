Bagnacavallo. La Protezione civile per l’emergenza Covid-19

“Il lavoro svolto in questi mesi dai volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile di Bagnacavallo è stato intenso e prezioso. Per i numerosi servizi svolti per l’emergenza Covid-19 e per il contatto umano con le persone anziane e fragili, tutt’altro che secondario in giorni di isolamento. Li ringraziamo tutti, sottolineando che un’altra bella notizia è venuta anche dal grande incremento del numero dei volontari, a ribadire la coesione di una comunità che soprattutto nel momento del bisogno sa stringersi attorno a se stessa”.

Con queste parole il sindaco Eleonora Proni, assieme a tutta la Giunta e al presidente del Consiglio comunale Matteo Giacomoni, ha voluto complimentarsi con il Gruppo di Protezione Civile, sin dai primi giorni impegnato per far fronte all’epidemia.

Emergenza Coronavirus

